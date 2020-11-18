Курс биткоина ушел вверх. Стоимость перешла отметку $18 тысяч

Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

Фото: financialcommission.org

Торги на бирже

По данным биржи, по состоянию на 6:27 утра курс криптовалюты достигал $18 174. Cогласно данным портала, стоимость биткоина дошла до отметки $18 156.

В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку $18 тыс. впервые с 8 декабря 2017 года. Тогда на максимуме курс криптовалюты составлял $18 328.

Своей максимальной цены биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж $20 тыс.

Рост биткоина

17 ноября курс биткоина приблизился к отметке в $17 тысяч.

Напомним, в начале сентября биткоин дешевел с $12 тыс. до $10 тыс. Затем курс начал расти и к 6 ноября увеличился на 60%, до $15,8 тыс., установив на этом уровне годовой максимум.