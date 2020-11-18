Состояние Илона Маска выросло на $10 миллиардов на новостях о включении Tesla в S&P 500
Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска увеличилось на $9,8 млрд и превысило $100 млрд после новости о том, что автопроизводитель будет включен в индекс S&P 500. Об этом
В начале торгов в США во вторник (открываются в 16:30) состояние Маска оценивалось в $100,5 млрд.
С апреля, когда был опубликован рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, капитал предпринимателя вырос в 4 раза. В результате Маск занимает пятое место в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, владельца Dior Бернара Арно, основателя Microsoft Билла Гейтса и создателя Facebook Марка Цукерберга. От последнего Маска на момент написания новости отделяло всего $1,5 млрд.
Предыстория
Ранее сообщалось, что акции Tesla 21 декабря будут включены в индекс S&P 500, отслеживающий акции крупнейших компаний, торгующихся в США. Новость сообщил оператор индекса, компания S&P Dow Jones Indices, уже после закрытия торгов.
После этого на премаркете бумаги Tesla выросли на 13%, прибавив больше $50 млрд к рыночной стоимости компании,
С начала года акции компании подорожали более чем на 440%,
Из-за размеров компании ее акции могут быть добавлены в индекс S&P двумя отдельными траншами, сообщила S&P Dow Jones Indices.