Состояние Илона Маска выросло на $10 миллиардов на новостях о включении Tesla в S&P 500

С апреля, когда был опубликован рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, капитал предпринимателя вырос в 4 раза. В результате Маск занимает пятое место в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, владельца Dior Бернара Арно, основателя Microsoft Билла Гейтса и создателя Facebook Марка Цукерберга. От последнего Маска на момент написания новости отделяло всего $1,5 млрд.

Предыстория

Ранее сообщалось, что акции Tesla 21 декабря будут включены в индекс S&P 500, отслеживающий акции крупнейших компаний, торгующихся в США . Новость сообщил оператор индекса, компания S&P Dow Jones Indices, уже после закрытия торгов.

После этого на премаркете бумаги Tesla выросли на 13%, прибавив больше $50 млрд к рыночной стоимости компании, отмечает Financial Times.

С начала года акции компании подорожали более чем на 440%, пишет Forbes. Сейчас Tesla, капитализация которой превышает $380 млрд, — самый дорогой автопроизводитель в мире и одна из крупнейших компаний, когда-либо включенных в индекс, отмечает CNBC: исходя из текущих капитализаций, Tesla войдет в топ-10 компаний индекс S&P 500 по рыночной стоимости.

Из-за размеров компании ее акции могут быть добавлены в индекс S&P двумя отдельными траншами, сообщила S&P Dow Jones Indices.