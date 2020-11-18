Украинский стартап RetargetApp привлек $2,4 миллиона инвестиций

Стартап RetargetApp, работающий в сфере рекламных технологий для интернет-магазинов, закрыл seed-раунд в размере $2,4 млн от нескольких фондов. Об этом сообщил CEO проекта Павел Матвиенко в фейсбуке.

Детали привлечения

Компания сообщила о привлечении дополнительных $1,2 млн от BeeVentures и TMT Investments. Таким образом, RetargetApp закрыл seed-раунд на $2,4 млн.

Привлеченные инвестиции стартап планирует задействовать для краткосрочного роста, запустить стратегию долгосрочного развития, а также на привлечение новых разработчиков и дизайнеров.

Чем занимается компания

Компания RetargetApp разрабатывает решение, которое автоматизирует рекламные кампании. RetargetApp анализируют рекламную статистику клиента, находит лучшие варианты и создает рекламные кампании и в процессе делит бюджет между наиболее удачными кампаниями.

По данным стартапа, за четыре года благодаря рекламе от RetargetApp онлайн-магазины по всему миру продали товаров на $60 млн.

Напомним