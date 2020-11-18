Украинский стартап RetargetApp привлек $2,4 миллиона инвестиций
Стартап RetargetApp, работающий в сфере рекламных технологий для интернет-магазинов, закрыл seed-раунд в размере $2,4 млн от нескольких фондов. Об этом сообщил CEO проекта Павел Матвиенко в фейсбуке.
Детали привлечения
Компания сообщила о привлечении дополнительных $1,2 млн от BeeVentures и TMT Investments. Таким образом, RetargetApp закрыл seed-раунд на $2,4 млн.
Привлеченные инвестиции стартап планирует задействовать для краткосрочного роста, запустить стратегию долгосрочного развития, а также на привлечение новых разработчиков и дизайнеров.
Чем занимается компания
Компания RetargetApp разрабатывает решение, которое автоматизирует рекламные кампании. RetargetApp анализируют рекламную статистику клиента, находит лучшие варианты и создает рекламные кампании и в процессе делит бюджет между наиболее удачными кампаниями.
По данным стартапа, за четыре года благодаря рекламе от RetargetApp онлайн-магазины по всему миру продали товаров на $60 млн.
Напомним
- В 2019 году RetargetApp привлек $1,5 млн от нескольких инвестфондов и бизнес-ангелов.
- CEO стартапа Павел Матвиенко вошел в список 30 успешных украинцев до 30 лет от Forbes.