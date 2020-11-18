Верховный Суд окончательно подтвердил право собственности "Дарницы" на акции Борщаговского химико-фармацевтического завода

29 октября 2020 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании «Дарница» и отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда Киева от 25 августа 2020 года по приобретению «Дарницей» в 2015 году в процессе приватизации коммунального имущества акций Научно-производственного центра "Борщаговский химико-фармацевтический завод". Об этом сообщают "Украинские новости".

Также отмечается, что Верховный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019 года, в котором установлено, что продажа «Дарнице» акций состоялась с соблюдением закона. Также ранее ВС подтвердил законность решений Антимонопольного комитета Украины о предоставлении «Дарнице» разрешения на концентрацию путем приобретения указанных акций БХФЗ.

Свое постановление Верховный суд мотивировал в том числе тем, что оспариваемые торги и заключенный «Дарницей» биржевой контракт не нарушают прав или интересов "Борщаговского химико-фармацевтического завода". В 2019 году ВС на таком же основании уже отказывал в удовлетворении аналогичных требований миноритарных акционеров БХФЗ, часть из которых входит в состав менеджмента компании. Постановление Верховного суда по этому делу является окончательным и обжалованию не подлежит.