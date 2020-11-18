Размещение ОВГЗ в гривне принесло всего 298 млн

Размещение ОВГЗ в гривне принесло всего 298 млн

Министерство финансов на состоявшемся 17 ноября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,51 млрд грн, при этом львиную долю поступлений обеспечило размещение валютных ценных бумаг. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Так, от размещения гривневых 1-летних ценных бумаг поступило всего 298,6 млн грн, при этом ставка по ним по итогам аукциона выросла еще на 8 базисных пунктов – до 10,5% годовых.

От продажи 3-летних ОВГЗ в гривне поступило 75,3 млн грн, средневзвешенная доходность по ним выросла на 15 базисных пунктов – до 11,1% годовых.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте годичных ОВГЗ было привлечено $75,95 млн благодаря повышению ставки на 15 б.п. – до 3,77% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 10 ноября привлекло 7,88 млрд грн. В том числе продажа шестимесячных ОВГЗ принесла 5,28 млрд грн. Для этого Минфин повысил ставки по ним до 9%, тогда как 13 октября Минфин размещал такие ценные бумаги под 8% годовых.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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