Во Франции разрешили продажу рождественских елок как предметов первой необходимости

Их можно будет приобрести во время карантинных ограничений.

Во Франции разрешили продажу рождественских елок как предметов первой необходимости
Киев, Украина
Фото: dyvys.in

Во Франции с пятницы, 20 ноября, поступят в продажу новогодние елки. Правительство объявило их предметами первой необходимости, а это значит, что их продажа не будет запрещена во время карантинных ограничений.

Об этом пишет издание The Local.

"Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора", - отметил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

Он подчеркнул, что продавать елки будут в основном на улице. В качестве вероятных мест были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Правительство заявило, что вскоре опубликует указ, в котором будут изложены правила продажи.

Напомним, карантинные ограничения во Франции позволяют работать только определенным магазинам (супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки). При этом даже супермаркетам запрещается продавать "второстепенные" товары, которые не являются товарами первой необходимости.

Ограничения продлятся до 1 декабря, хотя существует вероятность, что локдаун будет продлен.

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