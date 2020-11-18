Глава МВФ назвала условие для выделения транша помощи Украине
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для выделения очередного транша кредита необходимо полное взаимопонимание. Об этом Георгиева написала в своем твитере,
«Конструктивный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в действиях», — написала она.
Предыстория
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
О чем говорили
Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией covid-19.
Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ: «Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 миллиарда, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства».
Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины.
В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остаток средств от МВФ ($2,9 миллиарда).
Среди структурных маяков для Украины по программе stand-by
- до конца ноября — должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ.
- до конца марта 2021 года — согласно меморандуму Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.