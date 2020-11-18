Глава МВФ назвала условие для выделения транша помощи Украине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для выделения очередного транша кредита необходимо полное взаимопонимание. Об этом Георгиева написала в своем твитере, пишет РБК.

Фото: delo.ua

«Конструктивный разговор с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ , независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в действиях», — написала она.

Предыстория

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

О чем говорили

Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией covid-19.

Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ : «Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 миллиарда, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства».

Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины.

В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остаток средств от МВФ ($2,9 миллиарда).

Среди структурных маяков для Украины по программе stand-by