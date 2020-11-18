Кабмин подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системы

Изменения будут обязательными для профессий с вредными и тяжелыми условиями труда.

Кабинет министров подготовил законопроект о запуске накопительной пенсионной системы с 2021 года.

Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для начала пенсионные счета предлагают ввести для ограниченного числа лиц.

"Правительство будет рекомендовать Верховной Раде введение профессиональной накопительной системы. Размер единого социального взноса планируется увеличить на 7% для списка особо тяжелых профессий №2 и на 15% для списка особо тяжелых профессий №1. То есть для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях, будет введена накопительная профессиональная пенсионная система", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, речь идет о 2-3 млрд гривен в год, которые будут откладываться на будущие пенсии.

"Расчеты до 2050 года показывают, что от введения такой системы однозначно выигрывают и работники, и работодатели, и экономика Украины в целом", - сказал Шмыгаль.

Украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления себе на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, и работает она откровенно плохо. Пенсионный фонд имеет хронический дефицит, в 2021 году он составит, по прогнозам, 204 млрд гривен. Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все откладывали.

"Какие последствия этой отложенной реформы? Первое - 15 лет пенсионерам, которым назначены льготные досрочные пенсии, мы фактически выплачиваем за счет государства. Второе - задолженность предприятий по возмещению Пенсионному фонду расходов на выплату досрочной пенсии выросла с 1 млрд гривен в 2008 году до 15 млрд в октябре этого года. И главное: экономическая ситуация и финансовое состояние предприятий не дают человеку, который был занят 8-10 лет на таких вредных и тяжелых работах, возможности использовать право на назначение заработанной пенсии. На предприятиях не сохраняются пенсии, и человек не может найти их и подтвердить льготный стаж", - сказала на заседании правительства министр социальной политики Марина Лазебная.

Согласно законопроекту, возмещение льготных пенсий планируется заменить на их финансирование через уплату повышенного ЕСВ. Плательщиками ЕСВ являются работодатели.