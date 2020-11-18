Финансирование науки в 2021 году увеличат почти на 2 млрд грн

В 2021 году Кабинет министров планирует увеличить финансирование науки: в 2021 году оно будет увеличено почти на 2 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

"В смете на следующий год общий объем расходов на научную и научно-техническую деятельность достигнет почти 12 млрд гривен. Из них - 9,2 млрд направлено на общий фонд, а 2,8 млрд - в специальный", - сказал Ермоличев.

По его словам, при определении объемов финансирования сферы прежде всего пытались укрепить инструменты технологического развития государства.

"Среди бюджетных маркеров отмечу рост грантовой поддержки научных и научно-технических проектов через Национальный фонд исследований и внедрение грантового принципа финансирования исследований отраслевыми научными учреждениями. Около 73% всего финансирования приходится на Национальную академию наук и национальные отраслевые академии наук", - добавил замминистра.

Он отметил, что принципиальным является вопрос финансирования украинских антарктических исследований.

"Для изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечения условий проживания и деятельности нашей экспедиции на станции "Академик Вернадский" в бюджете-2021 учтены 128,5 млн гривен. Научным учреждениям Национальной академии наук, в том числе и лабораториям молодых ученых Академии, учтены расходы в размере 479,2 млн гривен. Надеюсь, парламентарии окончательно утвердят эти и другие научные расходы бюджета-2021", - подчеркнул замминистра.

Напомним, в 2019 году Кабмин ввел грантовую систему финансирования науки. Отмечается, что грантовая система позволит сильнее сориентировать исследования на нужды государства и расшить каналы государственной финансовой поддержки ученых.