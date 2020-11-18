Оккупанты выставили на аукцион крымскую "Массандру"

Подконтрольное РоSSии оккупационное "правительство" Крыма продает акции винзавода "Массандра" на электронном аукционе "РосЭлТорг" по стартовой цене 5,3 млрд рублей (69,5 млн долларов США).

Об этом сообщают "Крим. Реалії".

По состоянию на 17 ноября продолжается процедура приема заявок.

Отмечается, что пакет из 3 575 899 662 акций с номинальной стоимостью 1 рубль за штуку выставлен на торги. Для участия в них необходимо заплатить 20% от стартовой стоимости акций - 1,06 млрд рублей (или $13 896 600).

Прием заявок продлится до 8 декабря. Дата проведения аукциона - 14 декабря.

Напомним, Крымское предприятие "Массандра" "национализировали" в 2014 году и объявили собственностью Управления делами президента РФ . В 2105 году Украина заявила права на крымские винные бренды, такие как "Массандра", "Магарач" и "Новий свет".

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя завода "Массандра" Янины Павленко, которая открыла бутылку вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в $100 тыс., во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

В мае этого года оккупационные власти Крыма заявили, что передумали приватизировать винзавод "Массандра".