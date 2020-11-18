Оккупанты выставили на аукцион крымскую "Массандру"

Стартовая цена предприятия - 69,5 млн долларов США.

Оккупанты выставили на аукцион крымскую "Массандру"
"Масандра"
Фото: tripadvisor.ru

Подконтрольное РоSSии оккупационное "правительство" Крыма продает акции винзавода "Массандра" на электронном аукционе "РосЭлТорг" по стартовой цене 5,3 млрд рублей (69,5 млн долларов США).

Об этом сообщают "Крим. Реалії".

По состоянию на 17 ноября продолжается процедура приема заявок.

Отмечается, что пакет из 3 575 899 662 акций с номинальной стоимостью 1 рубль за штуку выставлен на торги. Для участия в них необходимо заплатить 20% от стартовой стоимости акций - 1,06 млрд рублей (или $13 896 600).

Прием заявок продлится до 8 декабря. Дата проведения аукциона - 14 декабря.

Напомним, Крымское предприятие "Массандра" "национализировали" в 2014 году и объявили собственностью Управления делами президента РФ. В 2105 году Украина заявила права на крымские винные бренды, такие как "Массандра", "Магарач" и "Новий свет".

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя завода "Массандра" Янины Павленко, которая открыла бутылку вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в $100 тыс., во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

В мае этого года оккупационные власти Крыма заявили, что передумали приватизировать винзавод "Массандра".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человекомКГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком
Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривенСтудентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен
НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Блок рекламы


Похожие новости
Скоростной почтовый голубь продан на аукционе за рекордные 1,6 миллиона евроСкоростной почтовый голубь продан на аукционе за рекордные 1,6 миллиона евро
Cвоп-аукцион: НБУ удовлетворил одну заявку на 3,5 миллиардаCвоп-аукцион: НБУ удовлетворил одну заявку на 3,5 миллиарда
ФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимуществаФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимущества
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 8 миллиардов
Нобелевскую премию по экономике присудили за новые форматы аукционов
В США на аукционе продали скелет тиранозавра за рекордные 31,8 млн долларовВ США на аукционе продали скелет тиранозавра за рекордные 31,8 млн долларов
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 7,25 миллиардаОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 7,25 миллиарда
На аукционе Sotheby's продали редкий бриллиант в сто каратНа аукционе Sotheby's продали редкий бриллиант в сто карат
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардов
Интерпайп критикует условия проведения аукционов Энергоатома на УЭБИнтерпайп критикует условия проведения аукционов Энергоатома на УЭБ
Последние новости
Подгружаем последние новости