Дания запретит норковые фермы до конца 2021 года

Сейчас продолжаются переговоры о размере компенсации для владельцев пушных ферм, которые в результате такого решения теряют бизнес.

Власти Дании запретят норковые фермы в стране до конца 2021 года, чтобы остановить распространение мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Договоренности достигли правительство и партии Enhedslisten, Radikale Venstre, SF и Alternativet. Такое соглашение создаст юридические основания для того, чтобы правительство могло издать приказ об уничтожении всех норок на фермах, включая здоровых.

Сейчас продолжаются переговоры о размере компенсации для владельцев пушных ферм, которые в результате такого решения теряют бизнес.

"К сожалению, такое решение необходимо, и я рад, что партии поддержали его. Теперь нужно продолжить переговоры о полной компенсации для предпринимателей", - отметил министр продовольствия, сельского хозяйства и рыбных ресурсов Могенс Йенсен.

Напомним, 4 ноября правительство Дании, которая является крупнейшим в мире производителем норковых шкурок, приказало уничтожить все 17 млн норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим вирусом среди животных. Мутировавший вирус норки может представлять риск для эффективности будущей вакцины.

Впоследствии появилась информация, что в Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей.