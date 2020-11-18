BASF построит завод по производству катодных активных материалов

BASF построит завод по производству катодных активных материалов

Концерн BASF заложил фундамент своего нового завода по производству катодных активных материалов в городе Шварцхайде, Германия. В онлайн-церемонии приняли участие политики, клиенты и партнеры BASF, отметив это знаковое событие. Новое производство является частью многоэтапного проекта BASF по инвестициям в европейский рынок аккумуляторных материалов и будет использовать исходные материалы, созданные на недавно открытом заводе в городе Харьявалта, Финляндия.

Строительство завода в Шварцхайде началось в августе, а его запуск планируется в 2022 году.

Новый завод будет оснащен в соответствии с ведущими мировыми технологиями и позволит ежегодно осуществлять поставки аккумуляторных материалов BASF, достаточных для производства почти 400 000 электромобилей. Инновационные катодные материалы концерна повышают эффективность батарей, что способствует развитию безопасных для климата и окружающей среды транспортных средств.

"Мы поддерживаем наших клиентов и хотим использовать все возможности роста на динамично развивающемся рынке электромобильности, инвестируя в производство аккумуляторных материалов в Европе, – комментирует Мартин Брудермюллер, председатель Совета исполнительных директоров BASF SE. – Электромобильность является одним из ключевых решений, помогающих совместить стремление человека к свободному перемещению и необходимость значительного снижения выбросов. BASF задает тренд на устойчивую электромобильность посредством своих инновационных аккумуляторных материалов и ультрасовременных технологий".

МинПром

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