Тata Steel сообщила о падении консолидированной чистой прибыли на 50%

Как пишет Business Standard, Tata Steel сообщила о снижении консолидированной чистой прибыли на 49,58%, до 1 665,07 крор рупий при увеличении чистых продаж на 7,4% до 36 475,66 крор во втором квартале 2020-21 финансового года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.



На консолидированной основе производство стали компании снизилось на 3,2%, до 6,73 млн тонн, а поставки стали увеличились на 13,3%, до 7,40 млн тонн во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года.



Сталелитейная компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 2 248,26 крор во втором квартале 2020 года по сравнению с убытком до налогообложения в размере 6,54 крор во втором квартале 2019 года. Компания понесла общие налоговые расходы в размере 612,85 крор во втором квартале 21 финансового года.



Показатели по EBITDA выросли на 59,7% до 6217 крор во втором квартале 2020-21 финансового года с 3 893 крор во втором квартале 2020 финансового года. EBITDA на тонну улучшилась на 40,8% до 8 396 рупий во втором квартале с 5 963 рупий за тот же период прошлого года.



