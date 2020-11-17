В октябре объем налогооблагаемого импорта вырос на 226 млн долл.

Объемы налогооблагаемого импорта в октябре увеличились на 226 млн долл. по сравнению с сентябрем. Так, размер налогооблагаемого импорта в октябре текущего года составил 4,57 млрд долл., что на 226 млн долл. больше, чем в сентябре и на 359 млн долл. больше, чем в августе.



Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.



Однако общий объем налогооблагаемого импорта за 10 месяцев (39,3 млрд долл.) на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (44,24 млрд долл.).



Поступления от импорта также увеличились: на 38,7 млн долл. - по сравнению с предыдущим сентябрем и на 82,6 млн долл. - по сравнению с августом.



При этом поступления за 10 месяцев составили 10,76 млрд долл., что на 9,7% меньше соответствующего периода 2019 года.



