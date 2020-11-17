“Мерседес Бенц” получил лицензию на производство тепловой энергии в Киеве

Столичная власть выдала компании “Автомобильный дом Украина – Мерседес Бенц” лицензию на производство тепловой энергии в Киеве. Кроме того, компания получила лицензию на поставку тепловой энергии.

Об этом KV стало известно из распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 11 ноября 2020 года № 1799 о выдаче лицензий совместному предприятию в форме общества с ограниченной ответственностью “Автомобильный дом Украина – Мерседес Бенц”.

“Выдать совместному предприятию в форме общества с ограниченной ответственностью “Автомобильный дом Украина – Мерседес Бенц” (идентификационный код 20021843, местонахождение: Украина, 03045, Киев , улица Столичное шоссе, дом 90) лицензии: на осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме производства тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии); на осуществление хозяйственной деятельности по поставке тепловой энергии”, – говорится в распоряжении.

Кроме того, фирма должна внести на соответствующий счет территориального органа Государственной казначейской службы Украины плату за выдачу каждой лицензии, которая составляет 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Согласно информации в системе YouControl , основной вид деятельности компании “Автомобильный дом Украина – Мерседес Бенц” – торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами.

В конце сентября KV сообщала, что Антимонопольный комитет Украины предоставил ООО “Евро-Реконструкция” обязательные для рассмотрения рекомендации, направленные на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Предприятие должно сделать перерасчет и обеспечить надлежащее информирование потребителей об уменьшении платы за услуги.

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