“Мерседес Бенц” получил лицензию на производство тепловой энергии в Киеве
Столичная власть выдала компании “Автомобильный дом Украина – Мерседес Бенц” лицензию на производство тепловой энергии в Киеве. Кроме того, компания получила лицензию на поставку тепловой энергии.
Об этом
“Выдать совместному предприятию в форме общества с ограниченной ответственностью “Автомобильный дом Украина – Мерседес Бенц” (идентификационный код 20021843, местонахождение: Украина, 03045, Киев, улица Столичное шоссе, дом 90) лицензии: на осуществление хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме производства тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии); на осуществление хозяйственной деятельности по поставке тепловой энергии”, – говорится в распоряжении.
Кроме того, фирма должна внести на соответствующий счет территориального органа Государственной казначейской службы Украины плату за выдачу каждой лицензии, которая составляет 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Согласно информации в системе
В конце сентября
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