Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов

По состоянию на 13 ноября 2020 года в целом в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано уже 5594 займа на 13,13 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Фото: pro-consulting.ua

Цифры последней недели

За прошедшую неделю (9-13.11.20) микро- и малый бизнес получили 221 новый займ на общую сумму 451 млн грн.

Из этой суммы выдано:

  • 70% (312 млн грн) - как рефинансирование ранее полученных займов;
  • 8% (36 млн грн) - так называемые инвестиционные кредиты;
  • 22% (103 млн грн) - антикризисные кредиты под 3%.

Цифры всей программы

Из предоставленных заемщикам 13,3 млрд грн выданы:

  • 9,41 млрд грн - в качестве рефинансирования предварительно полученных займов;
  • 2,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции;
  • 1,22 млрд грн - как антикризисные кредиты под 3%.

Что известно о «5-7-9%»

В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Минфин также готовится ввести ипотечное кредитование под 5-7% годовых.

Где можно получить

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19 банками:

  1. Ощадбанк
  2. Укргазбанк
  3. Приватбанк
  4. Укрэксимбанк
  5. Банк Львов
  6. ПУМБ
  7. Банк Альянс
  8. Кредобанк
  9. Банк Восток
  10. Райффайзен Банк Аваль
  11. Таскомбанк
  12. Альфа-банк
  13. Банк Глобус
  14. Мегабанк
  15. Поликомбанк
  16. Креди Агриколь Банк
  17. ОТП Банк
  18. Кредитвест
  19. Агропросперис

Напомним

Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлена на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине. Получить государственную финансовую поддержку по ней могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

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