Глава НБУ посоветовал банкам закрывать часть отделений на карантин выходного дня
Украинские банки без проблем перенесли первый «карантин выходного дня». Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в фейсбуке.
Как работают банки в выходные
По словам Шевченко, дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и в минувшие выходные — в первый «карантин выходного дня».
«Первые карантинные выходные прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин выходного дня (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам», – написал Шевченко.
Шевченко добавил, что Нацбанк, в свою очередь, не вводил ограничения на работу финучереждений и на их операции.
«Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», – напомнил глава НБУ украинцам.
В то же время он порекомендовал банкам закрывать те отделения, которые не особо загруженные и находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.
Также Шевченко призвал граждан не посещать отделение без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.
Напомним
- Кабмин принял решение ввести на всей территории страны карантин «выходного дня» с 14 ноября по 30 ноября. Жесткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также проведение массовых мероприятий.
- Также введен запрет на прием посетителей в ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.
- В правительстве заявили, что готовы поддержать украинских предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. В частности, будут восстановлены и расширены программы поддержки бизнеса, которые действовали во время весеннего локдауна. Предложен и ряд новых мер, которые сейчас на рассмотрение.