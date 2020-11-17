Глава НБУ посоветовал банкам закрывать часть отделений на карантин выходного дня

Украинские банки без проблем перенесли первый «карантин выходного дня». Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в фейсбуке.

Фото: pravda.com.ua

Как работают банки в выходные

По словам Шевченко, дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и в минувшие выходные — в первый «карантин выходного дня».

«Первые карантинные выходные прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин выходного дня (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам», – написал Шевченко.

Шевченко добавил, что Нацбанк, в свою очередь, не вводил ограничения на работу финучереждений и на их операции.

«Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате», – напомнил глава НБУ украинцам.

В то же время он порекомендовал банкам закрывать те отделения, которые не особо загруженные и находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.

Также Шевченко призвал граждан не посещать отделение без крайней необходимости и выбирать онлайн-каналы обслуживания.

Напомним