Аналитики Citi предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от covid-19

Курс доллара может упасть на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Об этом говорится в аналитической записке Citigroup, выдержки из которой приводит Bloomberg.

Фото: zik.ua

Удар по доллару

Еще одним ударом по американской валюте может стать политика низких ставок Федеральной резервной системы США . Инвесторы будут уходить из американских активов в международные.

Индекс доллара от Bloomberg, который отслеживает динамику курса доллара по отношению к десяти важным с точки зрения мировой торговли валютам (евро, фунт, швейцарский франк, китайский юань и т. д.), уже потерял 11% по сравнению с мартовскими пиковыми значениями.

Такие защитные инструменты инвесторов, как иена и казначейские облигации, также потеряли в цене.

Citigroup отмечает, что в 2001 году катализатором того, что доллар падал в течение нескольких лет, стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Это подстегнуло волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США .

«Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов», — написали стратеги Citigroup.

Предыстория

16 ноября компания Moderna Inc сообщила об эффективности разработанной вакцины от covid-19 в 94,5% случаях. Рыночные индексы сразу взлетели.

На прошлой неделе, после того, как американская фармкомпания Pfizer сообщила миру об эффективности первой вакцины против covid-19 на 90%, рыночные индексы выросли до рекордных уровней.