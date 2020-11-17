Укрэксимбанк подписал новую выгодную сделку по кредитованию экспортеров

Укрэксимбанк и «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА) 16 ноября подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения Укрэксимбанк планирует предоставить украинским экспортерам по первым проектам до 5 млн гривен финансирования. Об этом говорится в сообщении ЕКА.

Фото: ukrinform.ua

Интерес для экспортеров

Отмечается, что ЭКА будет поддерживать работы, услуги украинского происхождения и товары, которые произведены или подвергнуты достаточной переработке в Украине.

«Преимуществами для экспортера должны стать ускоренная процедура принятия решения и уменьшение требований по обеспечению, которым, в том числе, может выступать страховое покрытие ЭКА на сумму до 85% кредита или лимита», — сообщил председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Как будет работать программа

Укрэксимбанк будет предоставлять финансирование и гарантии проектам по продвижению украинского экспорта на внешние рынки.

Заемщиком может быть украинский экспортер с выручкой до 300 млн грн, а впоследствии — иностранный покупатель или банк иностранного покупателя.

ЕКА, в свою очередь, будет страховать экспортные кредиты и банковские гарантии по отобранным банком проектам.

Как отметил председатель правления «Экспортно-кредитного агентства», размер страхового тарифа, который может быть включен в сумму кредита, будет зависеть от его срока.

Напомним