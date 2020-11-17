Штраф до 100 тысяч. Коллекторов будут штрафовать за угрозы и шантаж
Национальный банк разрабатывает законодательные изменения, которые введут цивилизованные правила при взыскании долгов с клиентов финансовых учреждений. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба в фейсбуке.
Над чем работают в НБУ
По словам Рожковой, Нацбанк вместе с депутатами и омбудсменом разработали законодательные изменения, которые ограничат вседозволенность и установят цивилизованные правила игры для коллекторов.
После одобрения общего законопроекта №4241, компании смогут заниматься коллекторской деятельностью только после внесения их в соответствующий Реестр.
Что изменится после принятия совместного законопроекта
Первое — проверка перед доступом на рынок и прозрачная структура собственности.
Банкам и финансовым компаниям будет запрещено привлекать коллекторов, которые не включены в Рреестр. Реестр будет вести НБУ. О нелегальных коллекторах регулятор будет сообщать правоохранителям.
Второе — требование к этическому поведению.
Коллекторам будет прямо запрещено угрожать и шантажировать. Они не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора, звонить ночью, скрывать номер. Представитель коллекторской компании должен будет сообщать должнику свою фамилию и имя, название кредитора и коллекторской компании, основание звонка и размер долга.
Если коллектор будет нарушать требования, то будет нести ответственность от штрафов (50-100 тыс.грн) до исключения из Реестра коллекторских компаний.
Третье — банк или финансовая компания будут обязаны информировать заемщика о привлечении коллекторов.
Эта информация будет прописана в кредитном паспорте. Кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает, на своем веб-сайте и в местах оказания услуг.
Четвертое — обязательный контроль коллекторов со стороны банков и финансовых компаний.
Главным источником информации о нарушениях будут обращения клиентов, как в банк или финкомпанию, так и в Национальный банк. Банк или финансовая компания должны рассматривать все обращения о нарушениях. Если коллектор в течение года как минимум дважды нарушил требования к этическому поведению, кредитор досрочно может расторгнуть с ним договор.
Эти законодательные изменения позволят изменить ситуацию, когда коллекторы переходят все границы.
Напомним
Сейчас рабочая группа, в которую входят народные депутаты, представители НБУ, силовых структур и профильных ассоциаций, продолжают подготовку изменений. Новый законопроект внесет изменения в закон о защите прав потребителей.
Какие права будут у коллекторов
Согласно нынешнему варианту проекта документа коллекторы смогут контактировать с должниками не чаще 2 раз в день и только в период с 8 утра до 20 вечера. Кроме этого, представители коллекторских компаний обязаны будут вести себя этично.
Также коллекторы получат право фиксировать свое общение с должниками с помощью аудио-, фото- или видеотехники и хранить эти записи.
Какие ограничения установят для коллекторов
Как сообщил исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины Сергей Никифоров, представители коллекторских компаний будут обязаны называть свои фамилию, имя и отчество.
Правда, по словам исполнительного директора Ассоциации, эта норма еще обсуждается. Возможно, коллекторы во время телефонных разговоров будут называть свой номер, по которому можно будет определить их данные.
Также коллекторам будет запрещено игнорировать вопросы о деталях долга предоставлять ложную информацию.
Кроме этого закон установит запрет на контакты с третьими лицами (например, соседями или знакомыми должников) и объявления персональных данных должников.
Никифоров ожидает, что проект закона будет внесен в Верховную Раду в этом году.