Штраф до 100 тысяч. Коллекторов будут штрафовать за угрозы и шантаж

Национальный банк разрабатывает законодательные изменения, которые введут цивилизованные правила при взыскании долгов с клиентов финансовых учреждений. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба в фейсбуке.

Над чем работают в НБУ

По словам Рожковой, Нацбанк вместе с депутатами и омбудсменом разработали законодательные изменения, которые ограничат вседозволенность и установят цивилизованные правила игры для коллекторов.

После одобрения общего законопроекта №4241, компании смогут заниматься коллекторской деятельностью только после внесения их в соответствующий Реестр.

Что изменится после принятия совместного законопроекта

Первое — проверка перед доступом на рынок и прозрачная структура собственности.

Банкам и финансовым компаниям будет запрещено привлекать коллекторов, которые не включены в Рреестр. Реестр будет вести НБУ. О нелегальных коллекторах регулятор будет сообщать правоохранителям.

Второе — требование к этическому поведению.

Коллекторам будет прямо запрещено угрожать и шантажировать. Они не смогут вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора, звонить ночью, скрывать номер. Представитель коллекторской компании должен будет сообщать должнику свою фамилию и имя, название кредитора и коллекторской компании, основание звонка и размер долга.

Если коллектор будет нарушать требования, то будет нести ответственность от штрафов (50-100 тыс.грн) до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Третье — банк или финансовая компания будут обязаны информировать заемщика о привлечении коллекторов.

Эта информация будет прописана в кредитном паспорте. Кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает, на своем веб-сайте и в местах оказания услуг.

Четвертое — обязательный контроль коллекторов со стороны банков и финансовых компаний.

Главным источником информации о нарушениях будут обращения клиентов, как в банк или финкомпанию, так и в Национальный банк. Банк или финансовая компания должны рассматривать все обращения о нарушениях. Если коллектор в течение года как минимум дважды нарушил требования к этическому поведению, кредитор досрочно может расторгнуть с ним договор.

Эти законодательные изменения позволят изменить ситуацию, когда коллекторы переходят все границы.