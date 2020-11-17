Рынки взлетели после сообщения об еще одной вакцине

В понедельник, 16 ноября, Moderna Inc сообщила об эффективности разработанной вакцины от covid-19 в 94,5% случаях. Рыночные индексы сразу взлетели. Об этом сообщает BBC.

Рынки взлетели после сообщения об еще одной вакцине
Фото: intvua.com

Что известно о вакцинах

На прошлой неделе, после того, как американская фармкомпания Pfizer сообщила миру об эффективности первой вакцины против covid-19 на 90%, рыночные индексы выросли до рекордных уровней.

В понедельник, 16 ноября, еще одна компания, Moderna Inc, заявила об эффективности своей вакцины на 94,5%.

К тому же, как сообщали СМИ, вакцина от Moderna Inc имеет важное преимущество над вакциной Pfizer. Для ее транспортировки и хранения не нужно выдерживать сверхнизкие температуры, что облегчает задачу поставки в разные страны.

Как отреагировали рынки

С появлением второй действенной вакцины рынки получили еще больше оптимизма.

Акции компании-производителя выросли на 7% на открытии рынка. Акции компаний, которые были поражены пандемией, тоже выросли.

Например, в International Airlines Group, материнской компании British Airways, цена акций поднялась на 11%.

Британский индекс FTSE 100 показал прирост в 1,9%, американский Dow Jones + 1.1%, S & P 500 составляет + 0,7% от взлета на прошлой неделе.

Европейские рынки тоже отреагировали — на парижской бирже индексы выросли на 2.1%, + 1% в Германии.

Напомним

  • Как стало известно на прошлой неделе, первые промежуточные результаты испытаний показали, что вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc совместно с немецкой компанией BioNTech, более чем на 90% эффективна.
  • После этого заявления фондовые рынки по всему миру отреагировали стремительным ростом. Цены на золото и другие драгоценные металлы резко пошли вниз.
  • Появление вакцин означает, в частности, восстановление объемов потребления и мобильности людей до уровня докризисных времен, а соответственно — увеличении спроса на услуги передвижения и на нефть.

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