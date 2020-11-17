Реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении — Госстат

В 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора. По сравнению с 3 кварталом 2019 года — уменьшился на 3,5%. Об этом свидетельствует оперативная оценка Госстата.

Реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении — Госстат
Фото: indiatimes.com

Напомним, что во втором квартале 2020 года падение ВВП Украины составило 11,4%, в первом — 1,3%.

По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7%, в первом квартале — 2,9%.

В Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале). Однако в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6 % в 4 квартале).

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Напомним

  • В первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором — на 11,4%. В целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.
  • Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.
  • НБУ ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.
  • Во Всемирном банке ожидают падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5% и восстановление на 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

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