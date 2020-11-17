Германия изменила дату запуска газопровода для газа из Северного потока-2

Германия изменила дату запуска газопровода для газа из Северного потока-2

Компания-оператор Gascade перенесла на 1 апреля 2021 года запуск на полную мощность второй ветки газопровода Eugal, предназначенной для транспортировки газа из "Северного потока-2". Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

"Eugal достигнет полной мощности ко второму кварталу 2021 года. Причиной нового графика стали непредвиденные задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры. Первоначально планировалось запустить ее 1 января 2021 года", – говорится в сообщении.

Первая ветка Eugal мощностью 30,9 млрд куб.м газа в год начала работу 1 января 2020 года. Полная мощность двух веток Eugal – 55 млрд. куб.м. газа в год.

На данном этапе через Eugal транспортируется газ из действующего газопровода Северный поток. Eugal начал обслуживать транспортировку газа из РоSSии после того, как Польша через европейские суды добилась включения газопровода Opal под действие Третьего энергопакета ЕС. Это обязывает резервировать мощности под независимых поставщиков. В результате Opal работает на половину мощности, а остальные объемы переброшены в Eugal.

МинПром


МинПром по материалам ЛИГА

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