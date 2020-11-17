US Steel надеется,что Байден сохранит стальные пошлины Трампа

US Steel надеется,что Байден сохранит стальные пошлины Трампа

Если избранный президент Джо Байден пойдет по пути отмены 25-процентной пошлины на сталь, то это будет полной неожиданностью для металлургической промышленности США, заявил генеральный директор US Steel Дэвид Берритт.

"Мы думаем, что эта страна заслуживает сильной сталелитейной промышленности, поэтому мы полностью ожидаем, что пошлины по разделу 232 будут продолжаться, потому что, честно говоря, это правильный поступок, и мы не ожидаем, что он отклонится от этого … Было бы полной неожиданностью, если бы он решил пойти в другом направлении только потому, что это правильно", - сообщил Д.Берритт в интервью агентству Аргус.

Он также выступил за продолжение государственного стимулирования базовых отраслей промышленности и работу предприятий на территории США.

"Я считаю, что производство жизненно важно для Соединенных Штатов. Мы так часто видим, что люди хотят передать производство на аутсорсинг в другие страны, и это опасно, верно? Вы просто думаете о том, насколько важно быть самостоятельным, и, если мы чему-то научились во время пандемии, то, безусловно, этому … Вы просто не можете рассчитывать на то, что другие страны будут производить здесь такие простые вещи, как маски, лекарства и сталь, с меньшими затратами", - отметил глава US Steel.

Напомним, что президент Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий в отношении металлопродукции из всех стран мира за редким исключением. Основанием для такого решения стал раздел 232 Закона о расширении американской торговли, который дает право президенту США самостоятельно устанавливать торговые ограничения и вводить пошлины на свое усмотрение в отношении любого товара, ввоз которого угрожает национальной безопасности США.

МинПром по материалам Металлургпром

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