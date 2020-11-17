В ОПЕК предлагают сохранить ограничения на добычу нефти еще на полгода

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник предложили министрам рассмотреть возможность не повышать добычу нефти, как как это предполагается с января 2021 года, а отложить повышение на 3-6 месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.



Эксперты видят риски для нефтяного рынка, поскольку восстановление идет медленнее, чем ожидалось.



Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.



Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для РоSSии и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.



