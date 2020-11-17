Канадская Stelco начала производство товарного чугуна

Канадская Stelco начала производство товарного чугуна

Канадская металлургическая компания Stelco завершила на своем комбинате Lake Erie Works в провинции Онтарио установку разливочной машины для получения товарного чугуна.

Компания планирует осуществить запуск машины в конце текущего года. Ее мощность составит порядка 270 тыс. т в год. Чугун планируется использовать, в основном, в электродуговой печи на данном заводе Stelco, что позволит уменьшить потребление дорогостоящего металлолома и тем самым снизить затраты.

Stelco анонсировала свой «чугунный» проект в ноябре 2019 г. Тогда заявлялось, что компания планирует ежегодно производить более 900 тыс. т товарного чугуна и не только использовать его в собственном производственном процессе, но и продавать сторонним покупателям.

Из-за проведения реконструкции доменной печи в третьем квартале 2020 г. Stelco сократила поставки листового проката на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 303 тыс. т. Однако в четвертом квартале компания планирует довести этот показатель до около 540 тыс. т. В ходе реконструкции мощность доменной печи была увеличена на те самые 270 тыс. т чугуна в год, так что конвертерный цех будет получать те же объемы горячего металла, что и ранее.

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