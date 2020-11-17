США ввели пошлину на проволоку из Украины

Министерство торговли США объявило предварительные антидемпинговые пошлины на арматурную проволоку и канаты для изготовления преднапряженного железобетона из семи стран.



Ставка пошлины составляет 2,96-72,28% для Индонезии, 14,75% для Испании , 3,67-19,26% для Италии, 3,7-18,93% для Малайзии, 32,72% для Туниса, 19,32% для Украины и 59,27% для ЮАР. Окончательные пошлины для производителей из этих стран ожидаются в начале апреля.



Расследование по импорту данной продукции из 15 стран было начато Министерством в мае текущего года по жалобе местных компаний Insteel Wire Products, Sumiden Wire Products и Wire Mesh Corp. Кроме того, они заявили в своем иске, что турецкие компании пользуются незаконным государственным субсидированием экспорта.



В начале декабря Министерство торговли США должно принять окончательное решение в отношении арматурной проволоки и канатов из Аргентины, Египта, Колумбии, Нидерландов, ОАЭ , Саудовской Аравии, Тайваня и Турции.



Ранее оно продлило на очередной пятилетний срок действовавшие с 1999-2004 г. пошлины на данную продукцию из Бразилии , Индии, Мексики, Таиланда, Южной Кореи и Японии.



