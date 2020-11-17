Евросоюз утвердил механизм распределения бюджета на 2021-2027 годы

Послы стран ЕС утвердили распоряжение об условиях распределения средств бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и фонда восстановления после covid-19. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Фото: metallurgprom.org

Что известно

Представитель Немецкого председательства в ЕС Себастьян Фишер подтвердил в твиттере , что принцип верховенства права при распределении средств поддержало большинство стран.

Он также отметил, что две страны выступили против одного элемента пакета, но не против общих договоренностей по распределению средств ЕС .

Кто выступил против

Как сообщалось, послы Польши и Венгрии на заседании выступили против привязки основ верховенства права к распределению европейских средств. В ответ европейские институты раскритиковали эти две страны за нарушение принципов верховенства права, в частности в вопросах независимости судебной ветви власти.

Ранее министр юстиции Польши заявил, что Польша собирается наложить вето на бюджет ЕС на 2021-2027 годы. О готовности к такому же шагу заявил и представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Напомним