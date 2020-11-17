Евросоюз утвердил механизм распределения бюджета на 2021-2027 годы

Послы стран ЕС утвердили распоряжение об условиях распределения средств бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и фонда восстановления после covid-19. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Евросоюз утвердил механизм распределения бюджета на 2021-2027 годы
Фото: metallurgprom.org

Что известно

Представитель Немецкого председательства в ЕС Себастьян Фишер подтвердил в твиттере, что принцип верховенства права при распределении средств поддержало большинство стран.

Он также отметил, что две страны выступили против одного элемента пакета, но не против общих договоренностей по распределению средств ЕС.

Кто выступил против

Как сообщалось, послы Польши и Венгрии на заседании выступили против привязки основ верховенства права к распределению европейских средств. В ответ европейские институты раскритиковали эти две страны за нарушение принципов верховенства права, в частности в вопросах независимости судебной ветви власти.

Ранее министр юстиции Польши заявил, что Польша собирается наложить вето на бюджет ЕС на 2021-2027 годы. О готовности к такому же шагу заявил и представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Напомним

  • 11 ноября Совет ЕС и Европейский парламент достигли политического согласия о семилетнем бюджете ЕС, чтобы гарантировать будущую его поддержку в парламенте.

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