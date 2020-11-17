Скоростной почтовый голубь продан на аукционе за рекордные 1,6 миллиона евро

В Бельгии установлен рекорд по продаже почтового голубя, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Reuters.

Голубка по кличке Новая Ким была продана на аукционе за 1,6 млн евро. Предыдущее достижение принадлежало также голубю из Бельгии Армандо, которого в марте 2019 года продали за 1,252 млн.

"Эти цены невероятны, потому что это самка. Армандо был самцом, а самцы обычно стоят дороже, так как могут произвести больше потомства", - заявил Николас Гисельбрехт, гендиректор организации PIPA, занимающейся разведением голубей.

"У нас есть маленькая страна с 20 тысячами голубеводов, которые соревнуются друг с другом на очень высоком уровне. Это как Лига чемпионов", - пояснил Гисельбрехт.

Добавим, что в последние годы цены на почтовых голубей резко выросли из-за интереса Китая к их гонкам. Особенно ценятся птицы из Бельгии, традиционного центра этого вида спорта.