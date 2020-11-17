Codelco достигла соглашения по спорному проекту

Codelco достигла соглашения по спорному проекту

Чилийская государственная медная компания Codelco подписала предварительное соглашение с автономным судебным органом State Defense Council об использовании водных ресурсов.

Как заявляет компания, это открывает возможности для реализации проекта Rajo Inca стоимостью 1,2 млрд долл. по продлению срока эксплуатации медного комбината Salvador, расположенного в высокогорной зоне на севере страны.

Проект был утвержден национальными экологическими органами в феврале 2020 г. Но в июле он был приостановлен по решению State Defense Council. Сообщалось, что деятельность компании, добывавшей воду для нужд рудника из скважин, привела к исчерпанию водных ресурсов региона.

Достигнутое соглашение дает возможность продолжить работы, направленные на продление функционирования рудника, где уже в начале 2021 г. должны закончиться запасы руды.

В прошлом году на Salvador было получено немногим более 50 тыс. т меди. Но реализация проекта Rajo Inca, как ожидается, даст возможность увеличить добычу до 93 тыс. т в год посредством разработки отвалов. Этого сырья хватит, по меньшей мере, еще на 40 лет.

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