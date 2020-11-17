Падение ВВП Украины замедлилось с 11,4% до 3,5% в третьем квартале

По сравнению со II кварталом реальный ВВП увеличился на 8,5%.

Падение ВВП Украины замедлилось с 11,4% до 3,5% в третьем квартале
Фото: sinet.com.ua

Падение валового внутреннего продукта Украины в июле-сентябре 2020 года замедлилось до 3,5% в годовом измерении, против показателя в 11,4% кварталом ранее.

Об этом сообщает Госстат.

"Реальный ВВП в III квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2019 года - уменьшился на 3,5%", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это самое значительное квартальное падение ВВП с 2015 года.

При этом падение ВВП в первом квартале по сравнению с I кварталом 2019 года составило 1,5%.

В НБУ основными факторами падения реального ВВП Украины во II квартале 2020 года назвали падение инвестиций и сокращение внутреннего спроса.

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