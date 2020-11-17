НБУ согласовал руководителей Укргазбанка и ОТП Банка

Национальный банк согласовал кандидатуры на должности председателей правления государственного Укргазбанка и АО «ОТП Банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ согласовал руководителей Укргазбанка и ОТП Банка

12 ноября НБУ согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.

Согласование произошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных правлением НБУ.

Предыстория

2 ноября 2020 наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность председателя правления сроком на 5 лет с даты его вступления в должность после согласования Национальным банком.

Что известно о Кравце

После того, как Кирилл Шевченко ушел с поста председателя правления Укргазбанка, чтобы возглавить Национальный банк, обязанности председателя правления Укргазбанка с 17 июля 2020 исполнял именно Андрей Кравец.

В течение последних пяти лет Кравец занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка, в который пришел с ВТБ Банка. Он имеет опыт работы в Минфине и НБУ.

В октябре 2020 года наблюдательный совет ОТП Банка избрал новым председателем банка Владимира Мудрого вместо Тамаша Хак-Ковача. Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в ОТП Банке.

Что известно о Мудром

Как сообщил банк, с 2008-го по 2010 год Мудрый работал начальником управления операционного сопровождения активно-пассивных операций клиентов в ОТП Банке, а с 7 августа 2012 года — членом правления банка.

Срок полномочий председателя правления банка составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность только после предоставления письменного согласия Национальным банком.

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