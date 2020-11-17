ФГВФЛ предлагает заемщикам банка Аркада воспользоваться программой реструктуризации (видео)

Воспользоваться условиями программы реструктуризации, функционирующей с 2018 года, могут все физические лица, а также клиенты банка, которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченные ипотекой. В том числе если предметом ипотеки являются имущественные права на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: epravda.com.ua

Каковы преимущества появляются у заемщика

В случае присоединения к программе реструктуризации для заемщика меняется очередность погашения кредитной задолженности. Так, на период реструктуризации прежде всего будет погашаться основная суммы (тело) кредита (обычно средства сначала идут на покрытие процентов за пользование кредитом и, иногда, на уплату пени/штрафов, а уже потом на погашение основной части долга).

Также процентная ставка по кредиту на период реструктуризации устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионное вознаграждение - в размере 1 грн. Важно, что сразу после заключения договора о реструктуризации заемщику необходимо будет оплатить не менее 10% от общей суммы кредитной задолженности (тело + начисленные проценты + начисленные комиссии), рассчитанной на дату обращения в банк за реструктуризацией.

Особым условием программы является то, что месячный платеж без учета процентов и комиссий составит до 10 тыс. грн. Большая сумма ежемесячного погашения или добровольное досрочное возвращение средств по кредитному договору разрешается с согласия заемщика без каких-либо дополнительных платежей.

Реструктуризация является добровольной.

Кроме возможности продолжить отношения с банком на более выгодных условиях, программа реструктуризации поможет заемщику снизить финансовую нагрузку.

Также она дает возможность заемщику сохранить свою положительную кредитную историю и отсрочить продажу прав требования по его кредиту. Ведь продажа прав требования по кредитным договорам заемщиков, которые реструктуризировали свою задолженность и обслуживают кредит согласно с новыми условиями, осуществляется в последнюю очередь.

Ознакомиться с общими условиями программы реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам и ее преимуществами для физического лица-должника можно на сайте Фонда в разделе «Заемщикам».