Незаконные операции с платежными картами участились на 36,9% — НБУ

В январе-июне количество незаконных операций с платежными картами выросло на 36,9% до 47,5 тыс., а объем таких операций – на 19% до 86,4 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает stockworld.

Фото: qmoney.com.ua

Количество незаконных платежей

По итогам первого полугодия банки зафиксировали 47,5 тыс. случаев незаконных платежных операций с картами на общую сумму 86,4 млн гривен.

Для сравнения, за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на общую сумму 72,6 млн гривен.

«В общем объеме всех операций с платежными карточками это совсем небольшая доля. Так, удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составляла лишь 0,0048% (в первой половине 2019 году — 0,0043%)», — отметили в НБУ.

Общие тенденции

В то же время, как отмечают в Нацбанке, средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился — с 2 100 гривен в первой половине 2019 года до 1 819 гривен в соответствующем периоде 2020 года.

Также уменьшилось количество банков, которые подверглись таким убыткам.

В первом полугодии этого года об убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 — 30 банков-участников (44% от общего количества банков).

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