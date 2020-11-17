Средние зарплаты IT-специалистов в разных странах мира. Инфографика

Средняя годовая зарплата американских IT-специалистов является самой высокой в мире и составляет более $109 тыс. Средняя годовая зарплата IT- специалистов всех стран мира составляет около $ 54,5 тысячи. Об этом говорится в исследовании Hackerrank, пишет Украинская капитал.

Фото: ubr.ua

Где айтишники зарабатывают больше

Самая высокая среднегодовая зарплата — в американских IT-специалистов, она составляет более $109 тыс.

Следующими странами с высоким уровнем оплаты труда IT-специалистов являются Австралия и Канада со средней годовой зарплатой разработчиков $ 88,5 тысячи и $72,8 тысячи соответственно.

В диапазоне $ 70-60 тысяч зарабатывают IT-специалисты Нидерландов, Великобритании и Германии.

Сколько зарабатывают в Украине

В диапазоне $40-50 тысяч зарабатывают работники IT-сферы десяти стран, среди которых и Украина.

По данным Hackerrank, украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.

Справедливость зарплаты

При этом лишь 35% разработчиков считают, что им платят справедливо. 39% считают, что им платят несправедливо по сравнению с другими специалистами своей возрастной группы.

За знание каких языков платят больше

Доход выше среднего чаще всего получают IT-специалисты, которые пишут на языке Perl. Во всем мире разработчики, которые знают Perl, зарабатывают на 54% больше средней годовой зарплаты разработчиков.

Среди других востребованных языков — Scala — плюс 42%, и Go — плюс 33%.

Високооплачиваемость языков Perl, Scala и Go частично связана с демографическим показателям. Например, около 10% опрошенных старших разработчиков знают Perl, но среди младших разработчиков — всего 2%.

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