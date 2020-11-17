Средние зарплаты IT-специалистов в разных странах мира. Инфографика
Средняя годовая зарплата американских IT-специалистов является самой высокой в мире и составляет более $109 тыс. Средняя годовая зарплата IT- специалистов всех стран мира составляет около $ 54,5 тысячи. Об этом говорится в исследовании Hackerrank, пишет Украинская капитал.
Где айтишники зарабатывают больше
Самая высокая среднегодовая зарплата — в американских IT-специалистов, она составляет более $109 тыс.
Следующими странами с высоким уровнем оплаты труда IT-специалистов являются Австралия и Канада со средней годовой зарплатой разработчиков $ 88,5 тысячи и $72,8 тысячи соответственно.
В диапазоне $ 70-60 тысяч зарабатывают IT-специалисты Нидерландов, Великобритании и Германии.
Сколько зарабатывают в Украине
В диапазоне $40-50 тысяч зарабатывают работники IT-сферы десяти стран, среди которых и Украина.
По данным Hackerrank, украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.
Справедливость зарплаты
При этом лишь 35% разработчиков считают, что им платят справедливо. 39% считают, что им платят несправедливо по сравнению с другими специалистами своей возрастной группы.
За знание каких языков платят больше
Доход выше среднего чаще всего получают IT-специалисты, которые пишут на языке Perl. Во всем мире разработчики, которые знают Perl, зарабатывают на 54% больше средней годовой зарплаты разработчиков.
Среди других востребованных языков — Scala — плюс 42%, и Go — плюс 33%.
Високооплачиваемость языков Perl, Scala и Go частично связана с демографическим показателям. Например, около 10% опрошенных старших разработчиков знают Perl, но среди младших разработчиков — всего 2%.
Ранее сообщалось
- В этом году IТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.
- Указом президента правительство в трехмесячный срок должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об: упрощении налогообложения; либерализации трудовых отношений; усилении защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.