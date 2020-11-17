S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "В" со стабильным прогнозом.

Стабильный прогноз, по мнению S&P, объясняется тем, что Киев сможет поддерживать сильные финансовые показатели в период рецессии, связанной с COVID-19, передает Интерфакс-Украина.

Аналитики ожидают, что администрация города будет придерживаться введенных правительством ограничений, обеспечит полное покрытие дефицита бюджета накопленными остатками денежных средств на счетах.

Кроме этого прогнозируется, что Киев будет привлекать умеренный объем заимствований в среднесрочной перспективе.

При этом в S&P не исключили снижения рейтинга Киева в случае ухудшения суверенных кредитных рейтингов Украины, а также если руководство столицы столкнется со сложностями в обеспечении сбалансированности бюджета, что может привести к структурно более высокому дефициту, существенному и быстрому накоплению долга.

В то же время повышение рейтинга возможно в случае общего улучшения рейтинга Украины, а также в случае совершенствования столицей практики управления долгом и ликвидностью и при дальнейшем улучшении ситуации на рынках капитала и в банковском секторе.

При этом в S&P отмечают, что рейтинг Киева , как и раньше, ограничен неустойчивой централизованной системой муниципальных финансов, слабой платежной культурой города и дефолтами по обязательствам в прошлом.

Аналитики отметили, что экономика Киева активно восстанавливается с 2015 года, однако они прогнозируют, что в текущем году эта тенденция прекратится из-за влияния COVID-19.