Kardemir заявил об убытке 54 млн долл.

Kardemir заявил об убытке 54 млн долл.

Kardemir, интегрированный производитель сортового проката в Турции, сообщил, что за первые три квартала этого года он получил чистый убыток в размере 418,2 млн лир по сравнению с чистой прибылью в 199 млн лир за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Yieh.com.

За отчетный период оборот фирмы вырос на 5,17 млрд лир в годовом сравнении.

Производство стали достигло почти 1,9 млн тонн, увеличившись на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем продаж готовой продукции вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до примерно 1,8 млн тонн, в основном из-за высокого спроса на внутреннем рынке.

МинПром по материалам МеталлТорг

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