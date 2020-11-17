Китайская Chalcо усилила свои глиноземные мощности

По данным Fastmarkets, китайская компания Aluminum Corp of China (Chalco) ввела в эксплуатацию вторую производственную линию на своем новом глиноземном заводе Huasheng в г. Фанченган в южной провинции Гуанси.



Открытие данного предприятия состоялось в августе текущего года. Оно оснащено двумя линиями мощностью по 1 млн т в год, первая из которых была запущена в начале сентября. По оценкам Fastmarkets, в ноябре на Huasheng может быть получено порядка 100 тыс. т глинозема.



В настоящее время действующие мощности по производству глинозема в Китае считаются избыточными. Ввод в строй еще одного предприятия на 2 млн т в год, по мнению специалистов, может усилить дисбаланс на местном рынке.



