Китайская Chalcо усилила свои глиноземные мощности

Китайская Chalcо усилила свои глиноземные мощности

По данным Fastmarkets, китайская компания Aluminum Corp of China (Chalco) ввела в эксплуатацию вторую производственную линию на своем новом глиноземном заводе Huasheng в г. Фанченган в южной провинции Гуанси.

Открытие данного предприятия состоялось в августе текущего года. Оно оснащено двумя линиями мощностью по 1 млн т в год, первая из которых была запущена в начале сентября. По оценкам Fastmarkets, в ноябре на Huasheng может быть получено порядка 100 тыс. т глинозема.

В настоящее время действующие мощности по производству глинозема в Китае считаются избыточными. Ввод в строй еще одного предприятия на 2 млн т в год, по мнению специалистов, может усилить дисбаланс на местном рынке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
КГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человекомКГГА установила усредненную норму аренды жилья одним человеком
НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)НБУ: Больше всего денежных переводов из Украины отправлено в РФ (инфографика)
Студентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривенСтудентка киевского колледжа пыталась ввезти в страну валюту почти на 2 млн гривен
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Блок рекламы


Похожие новости
Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»
Китайская Delong Holdings решила наращивать выплавку в ИндонезииКитайская Delong Holdings решила наращивать выплавку в Индонезии
Укрэксимбанк готов потратить на выкуп своих евробондов-2022 и 2025 $300 млнУкрэксимбанк готов потратить на выкуп своих евробондов-2022 и 2025 $300 млн
75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta75% банков изменили свои стратегии из-за сovid-19 — исследование Marqeta
Двое мошенников пытались присвоить здание ДФС в ОдессеДвое мошенников пытались присвоить здание ДФС в Одессе
ПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентовПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентов
Китайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестицииКитайские инвесторы Мотор Сичи считают, что власть Украины хочет присвоить их инвестиции
Тигипко рассказал о своих планах на ПроминвестбанкТигипко рассказал о своих планах на Проминвестбанк
Nippon Steel задумалась о продаже своих активов в СШАNippon Steel задумалась о продаже своих активов в США
Великобритания поддерживает своих сталеваров, удвоив закупки металлаВеликобритания поддерживает своих сталеваров, удвоив закупки металла
Последние новости
Подгружаем последние новости