Украина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из Казахстана

Украина отозвала сертификат соответствия на ж/д колеса из Казахстана

Госпредприятие "Днепропетровский орган по сертификации железнодорожного транспорта" (ДОСЖТ) 12 ноября 2020 года приняло решение отменить действие выданного ранее ТОО "Проммашкомплект" (г. Экибазтуз, Казахстан) сертификата соответствия на цельнокатаные колеса для подвижного состава железных дорог ДСТУ ГОСТ 10791:2016.

Об этом говорится в сообщении ДОСЖТ, опубликованном на его сайте, сообщает Центр транспортных стратегий.

Как сообщил ЦТС источник в экспертных кругах, основным мотивом отзыва сертификата со стороны ДОСЖТ стал тот факт, что сертификационные испытания колес "Проммашкомплекта" не проводились в испытательных лабораториях на территории Украины. По сути, казахская сторона предоставила ДОСЖТ некорректную информацию о том, где именно проводились испытания.

В то же время процедура выдачи сертификата соответствия на какую-либо ж/д продукцию в Украине предусматривает обязательное проведение испытаний в аккредитованных лабораториях, которые в последствии гарантируют безопасность эксплуатации изделий на украинских железных дорогах. В случае сертификации казахский ж/д колес процедура была нарушена и испытания не проводились.

Как известно, ранее ДОСЖТ выдал "Проммашкомплекту" сертификат соответствия на цельнокатаные ж/д колес сроком до 29 октября 2023 года.



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