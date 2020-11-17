За растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банка

Вероятно, речь идет об "АКБ Банке", который обанкротился в 2014 году.

За растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банка
Фото: mail.ru

Бывший глава правления банка предстанет перед судом за растрату 9 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офисом Генерального прокурора направлен в Автозаводской районный суд Кременчуга обвинительный акт в отношении бывшего главы правления одного из банков по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Установлено, что чиновник совершил растрату более 9 млн долларов США средств банка при передаче в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах этого банка в банковском учреждении иностранного государства.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ. Поддержание публичного обвинения будет обеспечиваться прокурорами Офиса Генерального прокурора.

Названия банка в сообщении нет, но из приведенных обстоятельств и места рассмотрения обвинительного акта получается, что речь идет об "АКБ Банке", который обанкротился в 2014 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который занимался ликвидацией "АКБ Банка", в 2017 году сообщал, что банк выступил имущественным поручителем по кредиту, который австрийский Meinl Bank выдал кипрской компании Agalusko Investment LTD. В обеспечение займа были переданы средства на 9 млн долларов США, которые были на корреспондентском счете "АКБ Банка" в австрийском финучреждении.

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