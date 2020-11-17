Tata Steel задумалась о продаже SSAB своего меткомбината в Нидерландах

Tata Steel задумалась о продаже SSAB своего меткомбината в Нидерландах

Индийская металлургическая группа Tata Steel подтвердила получение необязывающего предложения от шведской компании SSAB по продаже своего бизнеса в Нидерландах, включающего меткомбинат Ijmuiden, сервисные металлоцентры и другие подразделения.

При этом Tata Steel Europe обособила свои активы в Нидерландах и Великобритании, чтобы иметь возможность проводить различные стратегии в отношении этих подразделений.

Как заявил финансовый директор Tata Steel Кушик Чаттерджи, компания проводит консультации с заинтересованными сторонами и может заключить сделку в течение ближайших шести-девяти месяцев.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приветствовал объединение SSAB и Tata Steel Netherlands. По его словам, участники такого слияния имеют сходные направления бизнеса и в одинаковой мере привержены «устойчивой» климатической политике.

Комбинат Ijmuiden, расположенный на побережье Северного моря, может выплавлять до 7,5 млн. т стали в год. На нем производится широкий сортамент листовой продукции, включая автолист, прокат с покрытиями и жесть.

Ранее сообщалось, что SSAB может сделать предложение по покупке всего бизнеса Tata Steel в Европе. Однако британское подразделение, скорее всего, ждет другой путь.

Tata Steel признает, что продолжает переговоры с правительством Великобритании на предмет получения финансовой помощи. При этом компания «рассматривает все возможности превращения своего британского актива в финансово устойчивое подразделение, не зависящее от внешней помощи".

В третьем квартале 2020 г. консолидированная чистая прибыль группы Tata Steel составила 16,65 млрд. рупий (около $220 млн.). Это почти вдвое меньше, чем в тот же период прошлого года. В то же время показатель EBITDA индийского подразделения, наоборот, вырос в полтора раза. Компания отмечает, что в европейской металлургической отрасли сложилась непростая ситуация.

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