В США появится новый крупный банк

В США появится новый крупный банк

Американская PNC Financial Services Group договорилась с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) о покупке американского подразделения BBVA за 11,6 млрд долл., что позволит создать пятый крупнейший по объему активов банк в США.

Как сообщается в пресс-релизе PNC, сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ее закрытие запланировано на середину 2021 года в зависимости от получения одобрения регуляторов. После закрытия сделки BBVA USA станет частью PNC Bank.

BBVA имеет 637 отделений в Техасе, Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Флориде, Колорадо и Нью-Мексико. По оценке PNC, ее портфель депозитов в результате сделки увеличится на 86 млрд долл., кредитов – на 66 млрд долл.

Ранее в этом году PNC продала свою долю в BlackRock Inc. за 15 млрд долл. В компании оценивают аккретивный эффект на прибыль в 2022 году от приобретения американского подразделения BBVA в 21% и рассчитывают, что оно позволит в значительной степени компенсировать потерю чистой прибыли, которую PNC получала от инвестиций в BlackRock.

Слияния крупных банков были редкостью после финансового кризиса 2008 года, что, помимо прочего, связано с новыми мерами регулирования их деятельности, отмечает The Wall Street Journal. Однако региональные банки, которые в большей степени зависят от предоставления кредитов на повседневные расходы, сталкиваются с трудностями из-за низких процентных ставок и слияния являются для них очевидным решением.

BBVA, работающий в США с 2007 года, дважды списывал стоимость американских активов и ранее в этом году предупредил о возможности очередных списаний на фоне пандемии.

МинПром по материалам Интерфакс

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