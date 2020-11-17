Украинские металлурги сократили экспорт проката

Украинские металлурги сократили экспорт проката

По данным ОП "Укрметаллургпром", за 10 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 15,17 млн т металлопроката (97,6% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 12,58 млн т, или 82,9%. В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 83,2% (12,92 млн т при общем производстве металлопроката 15,54 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 10 месяцев 2020 г. пришлось 51,03%, что заметно превышает показатель периода январь-октябрь 2019 г. (47,02%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 10 месяцев 2020 г. незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,08% и 33,45% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 10 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (16,88% в 2020 г. против 19,53% в 2019 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-октябре 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (28,9%), Азии (14,8%) и прочие страны Европы (14,1%).



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