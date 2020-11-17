Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим

Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму 12 млрд долл. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал 100 млрд долл.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл.


МинПром по материалам Интерфакс

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