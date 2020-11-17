PayPal запустил операции с криптовалютой

Платежная система PayPal запустила операции по продаже и покупке криптовалют. Пока что новые функции доступны только для американских пользователей. Об этом говорится в сообщении Cointelegraph

PayPal запустил операции с криптовалютой
Фото: epravda.com.ua

Что это значит

Представители компании заявили, что пользователи могут покупать через PayPal Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Лимит на торги криптовалютами в приложении PayPal составляет $20 тыс в неделю вместо первоначально заявленных $10 тыс.

Кому станет доступна

В первой половине 2021 года компания планирует выйти на международный рынок, добавив возможность работы с цифровыми валютами в платежной системе Venmo.

Главный исполнительный директор PayPal Дэниел Шульман выразил надежду, что появление новой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. Также он отметил, что это обновление поможет подготовить платежную систему к возможной работе с цифровыми валютами, выпущенными государствами и корпорациями.

«Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую в этом роль может сыграть PayPal», — сказал Шульман.

Предыстория

Ранее сообщалось, что компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, а также хранить их на встроенном кошельке.

В июле СМИ сообщили, что компания PayPal заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. Это позволит более 300 млн пользователей платежной системы совершать сделки с цифровыми активами.

Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.

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