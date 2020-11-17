Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако
В период с 2011 по 2020 год мошенникам удалось украсть криптовалюту на $7,69 млрд. К такому выводу, в ходе анализа инцидентов, пришли аналитики компании Crystal Blockchain, пишет Bloomchain
Мошенническая активность по годам. Данные: Crystal Blockchain
Мошенники не спят
В ходе работ исследователи проанализировали 136 эпизодов мошенничества и прорывов систем безопасности, ориентированных на кражу криптовалюты. Специалисты установили, что совокупный объем украденных криптовалют превысил ВВП Монако ($7,1 млрд).
Оказалось, что активнее всего объем похищенных цифровых активов рос в период с 2018 по 2019 год. Меньше всего инцидентов было зафиксировано в 2016 году.
Кто потерял больше
Больше всего денег – $2,9 млрд в bitcoin и Ethereum – потеряли инвесторы пирамиды PlusToken. На втором месте оказался мошеннический проект Wotoken. Его инвесторы потеряли $1 млрд. Бронза досталась печально известной бирже MtGox, пользователи которой лишились $615 млн.
Также специалисты обратили внимание на географию эпизодов. Всего в их список попало 40 стран. Лидеры по количеству эпизодов (число инцидентов представлено в скобках):
- США (13).
- Великобритания (10).
- Южная Корея (8).
- Китай (6).
- Япония (6)
- Польша (5).
Некоторые эпизоды не отображены на карте потому, что исследователи не смогли определить их географическую принадлежность.
Самая популярная валюта для кражи
Самой популярной криптовалютой для кражи оказался bitcoin. Также, в ходе зафиксированных эпизодов, мошенники похищали Ethereum, XRP, Bitcoin Cash и другие, менее капитализированные цифровые активы.
Аналитики уверены в том, что в дальнейшем количество эпизодов будет расти.