Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако

В период с 2011 по 2020 год мошенникам удалось украсть криптовалюту на $7,69 млрд. К такому выводу, в ходе анализа инцидентов, пришли аналитики компании Crystal Blockchain, пишет Bloomchain

Фото: update.com.ua

Мошенническая активность по годам. Данные: Crystal Blockchain

Мошенники не спят

В ходе работ исследователи проанализировали 136 эпизодов мошенничества и прорывов систем безопасности, ориентированных на кражу криптовалюты. Специалисты установили, что совокупный объем украденных криптовалют превысил ВВП Монако ($7,1 млрд).

Оказалось, что активнее всего объем похищенных цифровых активов рос в период с 2018 по 2019 год. Меньше всего инцидентов было зафиксировано в 2016 году.

Кто потерял больше

Больше всего денег – $2,9 млрд в bitcoin и Ethereum – потеряли инвесторы пирамиды PlusToken. На втором месте оказался мошеннический проект Wotoken. Его инвесторы потеряли $1 млрд. Бронза досталась печально известной бирже MtGox, пользователи которой лишились $615 млн.

Также специалисты обратили внимание на географию эпизодов. Всего в их список попало 40 стран. Лидеры по количеству эпизодов (число инцидентов представлено в скобках):

США (13).

Великобритания (10).

Южная Корея (8).

Китай (6).

Япония (6)

Польша (5).

Некоторые эпизоды не отображены на карте потому, что исследователи не смогли определить их географическую принадлежность. Самая популярная валюта для кражи

Самой популярной криптовалютой для кражи оказался bitcoin. Также, в ходе зафиксированных эпизодов, мошенники похищали Ethereum, XRP, Bitcoin Cash и другие, менее капитализированные цифровые активы.