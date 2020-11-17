Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако

В период с 2011 по 2020 год мошенникам удалось украсть криптовалюту на $7,69 млрд. К такому выводу, в ходе анализа инцидентов, пришли аналитики компании Crystal Blockchain, пишет Bloomchain

Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако
Фото: update.com.ua

Мошенническая активность по годам. Данные: Crystal Blockchain

Мошенники не спят

В ходе работ исследователи проанализировали 136 эпизодов мошенничества и прорывов систем безопасности, ориентированных на кражу криптовалюты. Специалисты установили, что совокупный объем украденных криптовалют превысил ВВП Монако ($7,1 млрд).

Оказалось, что активнее всего объем похищенных цифровых активов рос в период с 2018 по 2019 год. Меньше всего инцидентов было зафиксировано в 2016 году.

Статистика роста объема украденных криптовалют. Данные: Crystal Blockchain

Кто потерял больше

Больше всего денег – $2,9 млрд в bitcoin и Ethereum – потеряли инвесторы пирамиды PlusToken. На втором месте оказался мошеннический проект Wotoken. Его инвесторы потеряли $1 млрд. Бронза досталась печально известной бирже MtGox, пользователи которой лишились $615 млн.

Также специалисты обратили внимание на географию эпизодов. Всего в их список попало 40 стран. Лидеры по количеству эпизодов (число инцидентов представлено в скобках):

  • США (13).
  • Великобритания (10).
  • Южная Корея (8).
  • Китай (6).
  • Япония (6)
  • Польша (5).

Некоторые эпизоды не отображены на карте потому, что исследователи не смогли определить их географическую принадлежность.

Самая популярная валюта для кражи

Самой популярной криптовалютой для кражи оказался bitcoin. Также, в ходе зафиксированных эпизодов, мошенники похищали Ethereum, XRP, Bitcoin Cash и другие, менее капитализированные цифровые активы.

Аналитики уверены в том, что в дальнейшем количество эпизодов будет расти.

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