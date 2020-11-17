Новая Кремниевая долина: Австралия предоставляет ПМЖ талантливым бизнесменам и предпринимателям

Австралия троекратно увеличила квоту на получение постоянного места жительства для талантливых предпринимателей и бизнесменов. Об этом сообщает в пресс-релизе международная компания по инвестиционной иммиграции Henley & Partners.

Фото: cargo-ukraine.com

Почему Австралия ищет таланты

В начале октября австралийское правительство приняло бюджет на 2020-2021 годы. Одна из статей бюджета – привлечение в страну профессионалов для семи перспективных областей с целью роста экономики и обеспечения технологического прорыва в индустриях будущего.

«Вопреки существующему мнению, что инвестиционные программы запускают только страны, испытывающие экономические трудности, большинство стран Большой двадцатки предлагают механизм для привлечения иностранных инвестиций в обмен на право проживания. 60% стран-членов ЕС предлагают программы инвестиционной миграции. Развитые экономики разрабатывают и реализуют эти программы по тем же причинам, что и развивающиеся страны – для привлечения иностранного капитала, навыков и знаний для стимулирования своей внутренней экономики», – отмечает Питер Крумменахер, партнер компании Henley & Partners Switzerland AG.

Что известно о Программе GTI

Троекратное увеличение мест утверждено по программе Global Talent Program (GTI) — с 5 тыс. заявителей в прошлом году до 15 тыс. в этом году.

Программа GTI нацелена на топ-менеджеров, бизнесменов с опытом, предпринимателей и профессионалов, которые хотят постоянно работать и жить в Австралии. Правительство заинтересовано в международных талантливых кадрах из семи перспективных областей: агротех, финтех, медтех, передовые производственные и космические технологии, энергетика и добыча, информационная безопасность, квантовая информатика, информационно-коммуникационные технологии (ICT).

Кандидаты на участие в программе GTI должны подтвердить свои достижения, признанные на международном уровне и применимые к Австралии.

Преимущества программы

Нет возрастного ценза. Возможность получить ПМЖ Австралии за 6 недель. Нет необходимости приезжать в Австралию для получения ПМЖ (удаленная процедура). Нет требований к знанию английского языка. С ПМЖ Австралии можно жить в Новой Зеландии.

Профиль потенциального кандидата

Успешный бизнесмен, предприниматель или руководитель высшего звена.

(Со)основатель какого-либо всемирно признанного продукта, сервиса или компании.

Наличие четкого плана деятельности в Австралии.

Доход кандидата должен составлять не менее €95 тыс. в год.

У кандидата нет серьезных проблем со здоровьем.

О компании Henley & Partners

Это международный лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.

Компания Henley & Partners привлекла более $8 млрд в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. Офисы компании расположены более чем в 30 странах мира, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Федерации Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуде, на Мальте, Кипре.