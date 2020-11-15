В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)

В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря весом 5,4 кг. Мужчина собирался незаконно вывезти их в Арабские Эмираты.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни Государственной таможенной службы.

“В целом таможенники обнаружили у пассажира 18 камней янтаря, самый большой из которых весил 700 граммов”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что 27-летний житель Украины, направлявшийся в Шарджа (ОАЭ), выбрал “зеленый коридор”.

Однако в багаже ?? инспекторы таможни обнаружили 18 крупнофракционных кусков янтаря разного цвета. Вес самого большого – 700 граммов, длина – 18 см.

Пассажир не смог объяснить происхождение камней и цель перемещения их в ОАЭ .

Пресс-служба сообщает, что янтарь был добыт в Ровенской области.

По выявленному факту составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса , янтарь изъят до вынесения судом решения.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили группу таможенников, которых подозревают в вымогательстве денег с пассажиров в Международном аэропорту “Борисполь”. По мнению СБУ , они угрожали забрать багаж пассажиров якобы за провоз товаров и вещей свыше разрешенной нормы.

Фото: страница Киевской таможни