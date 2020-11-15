В столичном кинотеатре “Флоренция” капитально отремонтируют крышу

В столичном кинотеатре &ldquo;Флоренция&rdquo; капитально отремонтируют крышу

КП “Киевкинофильм” заказало у ООО “Обслуживающая компания “Новый город” проведение капитального ремонта крыши кинотеатра “Флоренция” на просп. Владимира Маяковского, 31. До конца 2020 года за 3,5 млн гривен подрядчик должен заменить покрытие крыши, установить водостоки, парапеты и фонарь.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 11 ноября 2020 года КП “Киевкинофильм” (*) заключило договор с ООО “Обслуживающая компания “Новый город” (*) на проведение капитального ремонта крыши кинотеатра “Флоренция” на просп. Владимира Маяковского, 31. Цена договора составила 3,58 млн гривен.

Компания “Новый город” до 25 декабря 2020 года должна выполнить демонтажные работы, обустроить прокладную пароизоляцию, крышу из рулонных материалов, примыкания между крышей и стенами из листовой стали, установить водосточные лейки, парапеты, световой фонарь, вывезти мусор.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Обслуживающая компания “Новый город” зарегистрировано в 2014 году. Уставный фонд – 1 млн гривен. Основной вид деятельности – штукатурные работы. Учредители – Ярослав Грущинский (директор) и Андрей Таранов.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Обслуживающая компания “Новый город” заключило 173 договора на 62,1 млн гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА и КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района Киева” (данные Zакупівлі).

КП “Киевкинофильм” основано Киевсоветом в ноябре 2007 года. Уставный капитал – 51,5 тыс. гривен. КП “Киевкинофильм” с 1 февраля 2016 года руководит Денис Хомич.

По состоянию на конец сентября 2020 года на балансе КП “Киевкинофильм” находится 17 кинотеатров. Из них работают 11: “Киевская Русь”, “Лейпциг”, “Флоренция”, “Днепр”, “Лира”, “Киото”, “Факел”, “Им. Тараса Шевченко”, “Братислава”, “Проминь”, “Старт”. Оставшиеся 6 не функционируют: “Загреб”, “Молодежный”, “Краков”, “Им. Гагарина”, “Киев”, “Экран”.

В октябре 2020 года КП “Киевкинофильм” заказало у ООО “Обслуживающая компания “Новый город” проведение капитального ремонта фасада кинотеатра имени Тараса Шевченко. До конца 2020 года подрядчик должен отремонтировать ступени, внешнюю отделку стен и цоколя, обустроить водосточную систему.

КП “Киевкинофильм” подчинено Департаменту культуры КГГА, который с октября 2014 года возглавляет Дина Попова. Деятельность департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

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* КП "Київкінофільм" (Код ЄДРПОУ: 35531906)

** ТОВ "Обслуговуюча компанія "Нове місто" (Код ЄДРПОУ: 39314896)

Фото: relax.com.ua


Инна Арас, КиевВласть

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