Руководителя столичной визовой фирмы подозревают в неуплате 56,6 млн гривен налогов
Правоохранители подозревают руководителя одной из столичных фирм, занимающихся выдачей виз, в неуплате 56,6 млн гривен налогов. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.
Об этом
Согласно материалам следствия, директор предприятия, которое занималось на территории Украины выдачей гражданам виз для выезда за границу, в течение 2014-2017 годов по предварительному сговору с группой лиц в нарушение требований Налогового кодекса Украины уклонялся от уплаты налогов при финансово-хозяйственных взаимоотношениях с иностранной компанией, предоставляющей услуги по организации ведения бизнеса по выдаче виз гражданам.
В результате указанных действий предприятием не уплачено в бюджет 56,6 млн гривен налогов.
С учетом собранных доказательств руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: столичная прокуратура