Руководителя столичной визовой фирмы подозревают в неуплате 56,6 млн гривен налогов

Правоохранители подозревают руководителя одной из столичных фирм, занимающихся выдачей виз, в неуплате 56,6 млн гривен налогов. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, директор предприятия, которое занималось на территории Украины выдачей гражданам виз для выезда за границу, в течение 2014-2017 годов по предварительному сговору с группой лиц в нарушение требований Налогового кодекса Украины уклонялся от уплаты налогов при финансово-хозяйственных взаимоотношениях с иностранной компанией, предоставляющей услуги по организации ведения бизнеса по выдаче виз гражданам.

В результате указанных действий предприятием не уплачено в бюджет 56,6 млн гривен налогов.

С учетом собранных доказательств руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: столичная прокуратура